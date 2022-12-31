أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 31 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.2025 ~5.2050 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺

5.5400 دينار ليبي

الباوند =6.21 دينار

الدينار التونسي = 1.58 دينار

الجنيه المصري = 0.27 دينار

الليرة التركية = 0.27 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2250 ~5.2300 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2750 ~5.2800 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5700 ~5.5750 دينار ليبي

كسر ذهب 18 ب223.00 LYD

كسر ذهب 21 ب260.16 LYD

دولار بشيك الوحدة =5.57 دينار ليبي

دولار بشيك التجارة والتنميه =5.57 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.35%