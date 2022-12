النفط يُسجل مكاسب كبيرة في آخر جلسة لعام 2022

سجلت أسعار النفط مكاسب كبيرة في آخر جلسة تداول لها في عام 2022، كما سجلت المكاسب السنوية الثانية على التوالي.

وارتفع خام برنت عند التسوية أمس الجمعة، بنحو 3% مسجلاً 85.91 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب سنوية 10% بعد الارتفاع 50% العام الماضي، في حين صعد الخام الأميركي بنسبة 2.4% إلى 80.26 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب سنوية 7% بعد الزيادة بنحو 55% في 2021، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في عام 2022 إذ صعدت بدعم من تراجع الإمدادات تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الأسعار تخلت بعد ذلك عن معظم المكاسب المسجلة في بداية الحرب وسط ضعف الطلب من جانب الصين -أكبر مستهلك للخام في العالم- ومخاوف حدوث ركود اقتصادي.

