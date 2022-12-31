إعلان الخطة الخمسية لصندوق التأمين الصحي العام

أعلن صندوق التأمين العام خطته الخمسية (2023م-2027) خلال احتفال بطرابلس بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق طلال عجاج ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

و أكد وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح خلال الاحتفالية ضرورة تكثيف الجهود لانجاح هذه الخطة مؤكدا أيضا دعمه الكامل لتحقيقها للبدء فعليا في التأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالخطة وفق معايير تضمن استمرار عملها دون توقف مع التركيز على تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

من جهة أخرى، بحث وزير الصحة المكلف وضع خطة شاملة لعودة الحياة للقطاع الصحي للعام المقبل 2023 لاعتمادها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، إذ جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل الشؤون الفنية والديوان بالوزارة سمير كوكو، والوكيل لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، والوكيل لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل.