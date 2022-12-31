استئناف تزويد كافة المناطق الغربية والجبل بالوقود و غاز الطهي من مستودع طرابلس النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022، عن استئناف تزويد كامل المنطقة الغربية ومناطق باطن الجبل بالوقود، وطلبيات غاز الطهي من مستودع طرابلس النفطي.

وأكدت الشركة في بيان لها بأن الوقود متوفر بمستودعاتها وأن حركة النواقل النفطية على كامل الساحل الليبي مستمرة بوتيرة اعتيادية حسب الجدول المعد لها، مشيرة إلى أنه في حال تحسن الظروف الأمنية ستعمل الشركة على إعادة تزويد كامل المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي.