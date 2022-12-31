سحب محملة بالأمطار على مناطق الشمال الشرقي

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع تكاثر السحب على مناطق أقصى الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل غدا أغلب مناطق شمال شرق ليبيا، تصحبها خلايا رعدية، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على سرت، وظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم غد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا غدا على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم علي بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (درنة – طبرق حتى أمساعد)، وتشمل الفرصة غدًا أغلب المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية، فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الجفرة. -غات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية، و الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و21 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السربر – تازربو – الكفرة:

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجغبوب، والرياح شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدا على أغلب المناطق