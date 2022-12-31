ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وانخفاض الدولار وصعود اليورو والجنيه الاسترليني في اخر أيام سنة 2022

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، بمقدار 2.45 دولار بما يعادل 2.94 % إلى 85.91 دولار للبرميل، في نهاية تعاملات الأسبوع ،فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1.86 دولار وبنسبة 2.37 % إلى 80.26 دولار للبرميل عند التسوية،

وانخفض الدولار الأمريكي في آخر أيام التداول في عام هيمن عليه رفع أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي، لكن العملة الأمريكية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015.

ومع تراجع السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.433 % إلى 103.530.

وارتفع اليورو 0.34% اليوم إلى 1.0697 دولار، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية قدرها 5.9 % مقابل الدولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7% العام الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 % في أحدث تعاملات إلى 1.2063 دولار، ويتجه لخسارة سنوية بنسبة 10.8%.