وصول 502 حاوية بضائع و31 ألف طن من القمح الصب لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 السَفينة MSC MARIA BIA، التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان، وعلى متنها 359 حاوية لبضائع متنوعة، كما وصلت أمس الجمعة السَفينة TIMUCIN A، التابعة للوكيل الملاحي ليبيا، وعلى متنها 67 حاوية لسلع مختلفة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السَفينة ARIES. J، التابعة لوكالة بحار العالم للملاحة، وعلى متنها 76 حاوية، بالإضافة لدخول السَفينة QUEEN JUDI، التابعة للوكيل الملاحي المرسى العالمية، وتَراكِيها عَلي الرَصِيف 16، وعلى متنها 31500 ألف طن من القمح الصَب .