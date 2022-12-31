الاقتصاد تبحث مع اتحاد الصناعة تسهيل وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الخميس 29 ديسمبر 2022، بالعاصمة طرابلس مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي، علي نصير، المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تسهيل الاجراءات لأصحاب الأعمال والشركات المحلية.

وأكد الحويج على أهمية تطوير قطاع الصناعة، ودعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير، بالتعاون مع مصلحة الجمارك ،وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي، عبر مركز تنمية الصادرات .