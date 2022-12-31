خاص.. الوحدة يتفوق كأسرع وأول مصرف تجاري ينهي الإقفال السنوي وترحيل السنة المالية 2022م

قال مدير إدارة التسويق و المتحدث بإسم مصرف الوحدة ” احمد التركي ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه بفضل الله و موظفي مصرف الوحدة ، تمكنوا من اكمال القفل السنوي ” الترحيل السنوي ” و لم تتأثر أي من عملياتنا المصرفية نهائياً ومنها الخدمات الالكترونية.

وتابع بالقول: مصرف الوحدة كعادته السنوية دائماً ما يتجهز للاقفال السنوي تقيناً ومحاسبياً قبل موعد يوم الاقفال بأسابيع وكيف يستعد لكافة السنياريوهات ويضع الخطط البديله حال حدوث أي معوقات تكون خارج الإرادة وكيف يتم الاقفال دون تأثر الخدمات الإلكترونية وكل ماهو من شأنه أن يتم الاقفال بالصورة الصحيحة والسليمة التي تضمن الاقفال وترحيل بيانات السنوية بدقة بالغة وبمهارة عالية من قبل الموظفين ومهندسين تقنيين لدى مصرف الوحدة ..

وأفاد قائلاً: وهذا ماتم اليوم صباحاً حيث تمت عملية الاقفال بسرعة و بنجاح تام ودون أن تتأثر الخدمات الإلكترونية أو تنقطع حتى لدقيقة واحدة وهذا ليس بجديد على مصرف عريق كمصرف الوحدة وسيقدم المصرف خدماته بشكله الاعتيادي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 ف ، باعتبار أن يوم الأحد سيكون عملاً داخلياً حسب التعليمات الواردة من مصرف ليبيا المركزي .

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