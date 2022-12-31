شركة الملابس الرياضية “نايكي” توزع نصف مليار دولار على مساهميها

كشفت شركة “نايكي” الأميركية في بيانها قبل أيام عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 30 نوفمبر 2022.

وكان صافي القيمة السوقية لشركة “نايكي” حتى 16 ديسمبر 2022 قد وصل إلى 166.19 مليار دولار.

الشركة المدرجة في بورصة نيويورك أكدت في بيانها أن الإيرادات المعلنة بلغت في الربع الثاني 13.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وبزيادة 27 بالمئة.

وبلغت مبيعات الشركة الأميركية 5.4 مليار دولار.

وعلى مدار 21 عامًا ما تزال “نايكي” تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين فيها، حيث أعادت الشركة في الربع الثاني ما يقرب من 2.1 مليار دولار للمساهمين، منها توزيعات أرباح بقيمة 480 مليون دولار، بزيادة 10 بالمئة عن العام المنصرم.

وحققت العلامة التجارية للشركة 12.7 مليار دولار بزيادة 28 بالمئة.

وانتعشت إيرادات الشركة في أميركا الشمالية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 5.8 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 3 مليارات ونصف المليار دولار.

في مقابل تلك الزيادات السابقة، انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 3 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 1.8 مليار دولار.

وكانت مبيعات شركتي الملابس الرياضية “أديداس” و”نايكي” قد تراجعت في العام الماضي 2021 بنسبة 78 و59 بالمئة على التوالي على أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الصين بين الشركات والمستهلكين، بعد أن دعا المستهلكون الصينيون إلى مقاطعة العلامات التجارية الدولية التي تتجنب شراء المواد الخام من مدينة شينغيانغ.

كما كان الإغلاق العام الذي فرضته الصين في مواجهة جائحة كورونا من أهم أسباب تراجع مبيعات العلامات التجارية داخل الصين.