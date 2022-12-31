نقابة المتقاعدين تطالب بصرف فروقات المرتبات

طالب نقيب المتقاعدين خليل الشقماني الحكومة بصرف فروقات مرتبات المتقاعدين عن الأشهر “يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، أغسطس” للعام الحالي 2022، مبيناً بأنه لم تدرج أي قيمة لصرف الفروقات حتى الآن.

وأضاف الشقماني لتطبيق بكم الإخباري، أن قيمة فروقات المرتبات لم تتجاوز 2 مليار دينار، وأن النقابة أوقفت تسويات الدرجات الوظيفية للمتقاعدين إلى حين تنفيذ جدول المرتبات الموحد للقطاعات الإدارية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد قامت شهر أبريل الماضي، برفع قيمة المعاشات الأساسية للمتقاعدين من 450 دينار إلى 900 دينار.