“الحويج” يناقش مع المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” يوم الخميس، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي “علي نصير” المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع العمل على تسهيل الاجراءات لأصحاب الاعمال والشركات المحلية من خلال تنفيذ استراتيجية موحدة تضم وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك والجهات ذات الاختصاص في إطار دعم قطاع الصناعة ورفع جودة المنتج المحلي.

وأكد “الحويج” على أهمية تطوير قطاع الصناعة وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيراً بأن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة “نوري قطاطي” ومستشارة الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك “نجلاء التركي”.

