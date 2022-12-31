“وال”: مصرف الوحدة أول مصرف تجاري يُنهي “الإقفال السنوي” وترحيل السنة المالية 2022 م

بنغازي 31 ديسمبر 2022 (وال)- قال مدير إدارة التسويق والمتحدث بإسم مصرف الوحدة أحمد التركي، إن “موظفي المصرف تمكنوا من إنهاء القفل السنوي “الترحيل السنوي”، ولم تتأثر أي عملياتنا المصرفية نهائيًا ومنها الخدمات الإلكترونية”.

وقال التركي – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن “المصرف كعادته السنوية دائمًا ما يتجهز للإقفال السنوي تقينًا ومحاسبيًا قبل موعد يوم الإقفال بأسابيع، وكيف يستعد لكافة السنياريوهات ويضع الخطط البديله حال حدوث أي معوقات تكون خارج الإرادة، وكيف يتم الإقفال دون تأثر الخدمات الإلكترونية، وكل ما هو من شأنه أن يتم الإقفال بالصورة الصحيحة والسليمة، والتي تضمن الإقفال وترحيل بيانات السنوية بدقة بالغة وبمهارة عالية من قبل موظفين ومهندسين تقنيين لدى المصرف”.

وأضاف التركي أن صباح اليوم السبت تمت عملية الإقفال بسرعة وبنجاحٍ تام، دون أن تتأثر الخدمات الإلكترونية أو تنقطع حتى لدقيقة واحدة، وهذا ليس بجديد على مصرف عريق كمصرف الوحدة، وسيقدم المصرف خدماته بشكله الاعتيادي اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 02 يناير 2023 م، باعتبار إن يوم الأحد سيكون عملا داخليًا حسب التعليمات الواردة من مصرف ليبيا المركزي. (وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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