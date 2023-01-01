في أول أيام العام الجديد.. أمطار متفرقة على بعض مناطق البلاد

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 15 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومتوقع أن تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر والخليج، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 17 و20 درجة مئوية ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و21 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية.