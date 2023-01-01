أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 01 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 01 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 01 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.1850 ~5.1875 LYD

اليورو 🇪🇺

5.5400 LYD

الباوند =6.21 دينار

الدينار التونسي = 1.58 دينار

الجنيه المصري = 0.27 دينار

الليرة التركية = 0.27 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1850 ~5.1875 LYD

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2150 ~5.2200 LYD

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5550 ~5.5600 LYD

فضة كسر ب2.55 ~3.00 LYD

كسر ذهب 18 ب223.00 LYD

كسر ذهب 21 ب260.16 LYD

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2081 LYD

ذهب جديد 18

ب280 ~295 LYD

ذهب مستعمل 18

ب245 ~260 LYD