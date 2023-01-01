اطلاق منظومة التسجيل الإلكتروني للشركات تحت إشراف مصلحة المرافق التعليمية

أطلقت وزارة التّربية والتّعليم اليوم الأحد 1 يناير 2023 مَنظومة التّسجيل الإلكتروني للشركات تحت إشراف مصلحة المرافق التّعليمية بهدف إتاحة الفرصة لجمِيع الشركات بمُختلف المناطق لتسجيل بياناتها، متضمنة اسم الشركة وميزانيتها وتخصصها .

وستضم المَنظومة العُقود والمَشروعات ومُتابعة المُستخلصات المالية للمصلحة، ومشاريعها في صيانة وتجهيز المدارس في مُختلف مناطق ليبيا .

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية تقوم بتجهيز القوائِم الخاصة بالمرحلة الأولى، لتنفيذ القرار 32 لسَنة 2022،بالإذن للتّعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق البلاد.