“المنفوخ” يبحث مع الجزائر سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة

عقد المدير العام لشركة العامة للكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” اجتماع خلال زيارته للجزائر وذلك لتباحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ومدى الاستفادة من الخبرات المتواجدة بمجمع سونلغار لصالح الشركة العامة للكهرباء الليبية في مجالات الطاقة الكهربائية والعمل على توريدها.

كما تطرق الاجتماع حول صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية وصناعة قطع الغيار والعمل على التدريب والتطوير للعاملين بالشركة .

وفي ختام الزيارة صدر بيان صحفي أكد على توريد الطاقة الكهربائية للطرف الليبي، وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وكذلك التكوين والتدريب ٠

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