مركز مكافحة الأمراض: لدينا مخزون من التطعيمات يكفي لـ6 أشهر ونجهز لطلبية العام الجديد

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو، وصول شحنات التطعيمات للعام الماضي 2022 بالكامل، وزع أغلبها على المرافق الصحية.

وقال اسميو في تصريح لليبيا الأحرار، إن الكميات الواصلة تكفي احتياجات المركز لـ6 أشهر قادمة، مؤكدا أنهم يتجهزون لمراسلة الحكومة لتوفير طلبية العام الجديد 2023.

وأضاف اسميو أن اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية لم يصل بعد؛ نتيجة تأجيل المصرف المركزي لطلبه العام الماضي إلى نهاية السنة، وأن المركز الوطني ينتظر موافقة الحكومة على خطابه بشأن توريد طلبية العام الحالي.

وبخصوص لقاح السينوفارم، أشار سميو إلى أن لديهم مخزونا كافيا بصلاحية تنتهي في أغسطس المقبل، موضحا أن الإقبال على التطعيمات في الوقت الحالي ضعيف؛ نتيجة استقرار الوضع الوبائي، حسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

