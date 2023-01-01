كرواتيا تعتمد رسمياً اليورو عملة لها وتنظم لمنطقة شنغن

بدأت كرواتيا أمس السبت 31 يناير 2022 العد العكسي لبدء اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وإلغاء الإجراءات الحدودية، أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، حيث ودعت كرواتيا عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.

وستنضم كرواتيا أيضا لمنطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.

غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية، يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.