وزارة النفط والغاز تعلن عن انضمام دولة ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة ( IEF )

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان بشأن انضمام دولة ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة ( IEF )، وجاء ذلك بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF

كما يسرنا أن نعلن أنّه واعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، قد وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة و يضم هذا المنتدى أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في انتاج و استهلاك و تسويق النفط والغاز في العالم .

حيث ستعمل دولة ليبيا بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد انشائها و كانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات .

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