صرح مدير مصرف التجاري الوطني فرع وكالة المدار الجديد “صلاح الدين عمر دعاس” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن المصرف قام بتركيب المنظومة الحديثة والموحدة أوريكل، حيث فتح فروع ووكالات جديدة شرقآ وغربآ وجنوبآ

وربط جميع فروع المصرف التجاري الوطني بالمنظومة الحديثة والموحدة

وأضاف “دعاس” بالقول: وضع آلية لتوجه الزبون إلى الخدمات الإلكترونية ومنها السحب من آلات السحب الذاتي وخدمة نقاط البيع شراء بالبطاقة من المحلات التجارية، حيث وصل السحوبات من آلات السحب الذاتي بالمصرف التجاري الوطني في شهر 2-2022 كانت 8 مليون دينار، وأصبحت في شهر 11-2022 بقيمة 50 مليون دينار.

وتابع: اليوم تحاول إدارة المصرف التجاري بكل جهدها أن تحسن الخدمات للمواطن فقط، حيث نأمل من المواطنين بأن يأتي إلى الفرع ويستلم بطاقته ويستعمل الخدمات الإلكترونية، كما يعتبر المصرف التجاري بأولوية المصارف بقفل الميزانية لعام 2022 وذلك بجهد إدارتنا العليا وثم المهندسين القائمين على المنظومة

وختم حديثه قائلاً: تم فتح مؤخراً منتج المرابحة الإسلامية وتطبيقها بالصورة الصحيحة، كما يوجد العديد من الخدمات بإذن الله في الفترة القريبة القادمة.

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