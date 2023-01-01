الحويج: اتعهد بتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات التصدير مع المصلحة العامة للجمارك

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في اجتماعه مع المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي علي نصير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي.

وأشار الحويج خلال اللقاء إلى تقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات، كما استعرض المجتمعون العراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات المحلية.