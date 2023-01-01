اقتصاد

ضمن خطتها لدعم الشبكة العامة .. شركة الكهرباء تستورد (21) محطة كهرباء جاهزة 

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 يناير 2023 ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء جهودها من أجل توفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا ضمن خطتها لدعم الشبكة العامة.

و وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ( 21 ) محطة ( توزيع ) جاهزة سعة من ( 500 إلى 1500) كيلو فولت أمبير مُورَّدة من شركة مديليك، بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي .

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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