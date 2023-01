“التومي” يتابع جهود إعادة الكهرباء إلى بلدية مرزق

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، اليوم الاحد خلال الاجتماع مع مساعد مدير التوزيع بالشركة العامة للكهربا ، جهود إعادة الكهرباء إلى بلدية مرزق، والخطوات التي اتخذتها شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة في البلدية.

وتناول الاجتماع بحث المدة الزمنية لإكمال الإصلاح الشبكة، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمنظمات الدولية وتحديد مجالات عمل كل الأطراف.

وأكد “التومي” بأنّ رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” شدّد على ضرورة بدء عودة السكان إلى المدينة فعليًّا، مشيدا بالخطة التي أعدّتها الشركة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه أوضح مدير التوزيع، بأن فرق عمل الشركة زار مدينة مرزق، وأكملت أعمال الحصر اللازمة لإعادة الكهرباء إلى 10 أحياء بالبلدية وإلى المزارع، وأحال الاحتياجات إلى مجلس إدارة الشركة، موضحا أنّ مدة التنفيذ ستستغرق 45 يوما.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط بإدارة التوزيع بالشركة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، ومستشار التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.

