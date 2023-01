أعلنت وزارة النفط و الغاز بموافقة حكومة الوحدة الوطنية خلال بيانها اليوم الاحد بموجب القرار 976 لسنة 2022، عن انضمام ليبيا لمنظمة الطاقة العالمية IEF، ووافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة 72 العضو بهذه المنظمة.

وأوضح البيان بأن المنتدى يضم أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في انتاج و استهلاك و تسويق النفط والغاز في العالم .

وأضافت الوزارة بأن ليبيا ستعمل بنشاط و حيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها ،بعد انشائها و كانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات .

The post وزارة النفط والغاز تعلن عن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة IEF appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا