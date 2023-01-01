مراسل “وال”: دورة تدريبية لعناصر جهاز الحرس البلدي بنغازي الدفعة 38

بنغازي 01 يناير 2023 (وال)- انطلقت صباح اليوم السبت بقاعة مسرح الأمومة والطفولة بمدينة بنغازي، دورة تدريبية الخاصة لعناصر الدفعة 38 من جهاز الحرس البلدي.

وقال رئيس العلاقات العامة بفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي والمشرف العام على الدورة فرج العوامي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن الدورة تأتي في إطار الاهتمام والتوعية والتثقيف من قبل رئيس فرع الجهاز العميد فرج العقوري لمنتسبي الفرع، ومعرفة والإلمام بالقوانين الخاصة ذات العلاقة بأعمالهم، وهي مدتها خمسة أيام متتالية.

وأضاف العوامي أن الدورة تتضمن العديد من المحاضرات الهامة والمتعلقة باختصاصات الحرس البلدي، والإجراءات الجنائية والصحة البيئية والصحية الأغذية، وكيفية التعامل والجانب الديني.

وأشار العوامي إلى أنه في اليوم الأول للدورة، كانت بإلقاء محاضرة عن الصحة البيئية ألقاه عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة بجامعة بنغازي الدكتور أسماء الفيتوري، صاحبتها حلقات نقاش.

وأوضح العوامي أن الدورة يلقيها نُخبة من ضباط الحرس البلدي ووزارة الداخلية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، ومشائخ من مكتب الأوقاف بنغازي. (وال) م ب/ ر ت

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