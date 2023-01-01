مصادرنا: مجلس الوزراء يقرر تعلية 16.5 مليار دينار من باب التنمية

قالت مصادر خاصة بوزارة المالية لتطبيق بكم إن رئيس الوزراء قد قرر تعلية 16.5 مليار دينار من باب التنمية قبل أيام من نهاية السنة المالية الماضية 2022 .

ويقصد بالتعلية هو عدم إعادة ما تبقى من الميزانية لخزينة الدولة عندما تنتهي السنة المالية و صرفها على اغراض مختلفة.

ووضح المصدر أن رئيس الوزراء قد أصدر القرار يوم 28 ديسمبر مؤكداً بأنه يسعى لاعتماده باجتماع مجلس الوزراء القادم .

وجاءت أوجه الصرف ب380 مليون دينار لوزارة الداخلية كمشروعات وصيانة و65 مليون للخارجية لصيانة مباني و130 مليون لمجلس الوزراء مقابل صيانة و تجهيزات، بالإضافة لمليار للبلديات كتنمية و 4.7 مليار للكهرباء و2.5 مليار طريق الدائري الثالث .

كم أكد مصدر خاص للتطبيق أن مصرف ليبيا المركزي بصدد نشر بيان يوضح أوجه صرف هذه القيمة خلال الأيام القادمة.