اقتصاد

مصادرنا: مجلس الوزراء يقرر تعلية 16.5 مليار دينار من باب التنمية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قالت مصادر خاصة بوزارة المالية لتطبيق بكم إن رئيس الوزراء قد قرر تعلية 16.5 مليار دينار من باب التنمية قبل أيام من نهاية السنة المالية الماضية 2022 .

ويقصد بالتعلية هو عدم إعادة ما تبقى من الميزانية لخزينة الدولة عندما تنتهي السنة المالية و صرفها على اغراض مختلفة.

ووضح المصدر أن رئيس الوزراء قد أصدر القرار يوم 28 ديسمبر مؤكداً بأنه يسعى لاعتماده باجتماع مجلس الوزراء القادم .

وجاءت أوجه الصرف ب380 مليون دينار لوزارة الداخلية كمشروعات وصيانة و65 مليون للخارجية لصيانة مباني و130 مليون لمجلس الوزراء مقابل صيانة و تجهيزات، بالإضافة لمليار للبلديات كتنمية و 4.7 مليار للكهرباء و2.5 مليار طريق الدائري الثالث .

كم أكد مصدر خاص للتطبيق أن مصرف ليبيا المركزي بصدد نشر بيان يوضح أوجه صرف هذه القيمة خلال الأيام القادمة.

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