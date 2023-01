الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” تعلن بأنها ستصدر اعتمادات شهرية مؤقتة 1/ 12 من ميزانية العام الماضي لحين اعتماد ميزانية 2023

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” اليوم الأحد عن اتخاذها قرارا بإصدار اعتمادات شهرية مؤقتة (1/ 12) من ميزانية العام الماضي إلى حين اعتماد مجلس النواب لميزانية العام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” صباح اليوم مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة “أسامة حماد” بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وتم خلال الاجتماع كذلك الاتفاق على تكليف لجان لإجراء عملية الجرد السنوي لخزائن وحسابات وأصول الجهات الممولة من الميزانية العامة.

