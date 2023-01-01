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أرتفاع أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار الليبي مطلع العام الجديد

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 01 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار =5.2050 ~ 5.2075 دينار

دولار حواله تركيا =5.21 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.58 دينار

دولار بشيك التجارة والتنميه =5.58 دينار

اليورو =5.54 دينار

الباوند =6.20 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.35%

▪️كسر ذهب 18 ب223.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب260.16 LYD
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2081 LYD
▪️ذهب مستعمل 18 شراء
ب245 ~260 LYD
▪️فضة كسر ب2.55 ~3.00 LYD

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