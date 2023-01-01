التومي يتابع خطة شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة في مرزق

ليبيا الاقتصادية

قال مسؤول بالشركة العامة للكهرباء إن إصلاح الشبكة الكهربائية في بلدية مرزق سيستغرق 45 يومًا، مؤكدًا اكتمال أعمال الحصر اللازمة لإعادة الكهرباء إلى 10 أحياء بالبلدية وكذلك المزارع

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، وبحضور مساعد مدير التوزيع بالشركة العامة للكهرباء، ومدير إدارة التخطيط بإدارة التوزيع بالشركة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، ومستشار التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.

وناقش المجتمعون سبل إعادة الكهرباء إلى بلدية مرزق جنوب غرب ليبيا، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة في مرزق، وبحث المدة الزمنية لإكمالها، إضافة إلى تنظيم التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمنظمات الدولية وتحديد مجالات عمل كل الأطراف.

وخلال الاجتماع أفاد مساعد مدير التوزيع بالشركة العامة للكهرباء، بأن فرق عمل الشركة زارت مدينة مرزق، وأكملت أعمال الحصر اللازمة لإعادة الكهرباء إلى 10 أحياء بالبلدية وإلى المزارع، وأحالت الاحتياجات إلى مجلس إدارة الشركة، موضحًا أن مدة التنفيذ ستستغرق 45 يوًما.

ومن جهته أكد التومي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شدد على ضرورة بدء عودة السكان إلى المدينة فعليًا، مشيدًا بالخطة التي أعدتها الشركة لتحقيق ذلك.

وفي 21 نوفمبر 2022، عقد مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وبلدية مرزق، اجتماعًا مع مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين والتنمية في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.