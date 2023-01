تعزيزا لدورها العالمي.. ليبيا تنضم لمنظمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة النفط والغاز عن موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة الطاقة العالمية IEF طلب انضمام ليبيا لعضوية المنظمة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن ليبيا أصبحت العضو رقم 72 في المنظمة، مشيرة إلى أن المنظمة تضم أكثر من 90‎% من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز.

وتابعت الوزارة أن ليبيا ستنشط في هذ المنظمة، وتلعب دورا بارزا مثل باقي منظمات الطاقة الأخرى التي تمثل عضوا فيها.

وأنشئت منظمة الطاقة العالمية IEF عام 1989، وتضم في عضويتها مجموعة من المؤسسات غير الحكومية إلى جانب عدد من الدول، وتركز نشاطاتها في الدول النامية.

المصدر: وزارة النفط والغاز

