وزارة الحكم المحلي تحيل بيانات 28 ألف موظف بالبلديات لوزارة المالية بعد مطابقتها بجدول المرتبات الموحد

أعلنت وزارة الحكم المحلي مطابقة بيانات 28 ألف موظف من البلديات مع جدول المرتبات الموحد، وإحالتها إلى وزارة المالية لتنفيذها.

وحثت وزارة الحكم المحلي البلديات على ضرورة تعجيل إدخال بيانات المطابقة بمنظومة شؤون الوظيفة المحلية بالوزارة لاستكمال إجراءات موظفيها.

وكانت وزارة الحكم المحلي قد قررت تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة، مشيرة إلى أن القرار شمل 5 آلاف موظف من المعينين بالبلديات.

ودعت وزارة الحكم المحلي كافة البلديات إلى ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفين بالبلديات لموظفي شركات الخدمات العامة سابقاً، وموظفي القطاعات المنقولة، وموظفي البلديات.

المصدر: وزارة الحكم المحلي

