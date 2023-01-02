“النفط والغاز” في منتهية الولاية تعلن انضمامها لمنظمة الطاقة العالمية

الوزارة وعبر بيان صادر عنها أكدت موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة على انضمام ليبيا لها، لتصبح العضو الـ72 فيها.

وأضحت الوزارة أن المنتدى يضم أكثر من 90‎%‎ من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم، منوهة بأن الانضمام للمنظمة يأتي بناء على توصية منها وموافقة حكومة الوحدة منتهية الولاية، بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م.