مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد كبير من الخريجين (أسماء)

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية وفقا للكشوفات المرفقة بهذا الإعلان ويطلب من الواردة أسماؤهم بالكشوفات المرفقة التواصل مع مكتب التنسيق والمتابعة على الإيميل [email protected]، وذلك للتنسيق بينهم وبين مكتب البرامج الاستراتيجية للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

كما يُطلب منهم الدخول إلى منصّة قيد الخريجين على الصفحة الرسمية للمؤسسة registration.noc.ly وتعبئة البيانات المطلوبة على المنصة.

ودعت المؤسسة خريجي التخصصات النفطية من الجامعات والمعاهد العليا العامة الذين لم ترد أسماؤهم في الكشوفات التواصل على الإيميل [email protected] وإرسال الوثائق الآتية، وذلك لإدراجهم بالكشوفات بعد التأكد من بياناتهم.

إفادة بالمؤهل العلمي.

إفادة بالرقم الوطني.

صورة جواز السفر.

رقم الهاتف المحمول وعنوان السكن

للاطلاع على القوائم:

https://docdro.id/BeY9ILP