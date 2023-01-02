المؤسسة الوطنية للنفط تنشر رابط تحميل كشف أسماء خريجي التخصصات النفطية 2022 pdf

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قوائم اسماء تعيين عدد 1,435خريجا من التخصصات النفطية بالجامعات والمعاهد العامة.
وتوزعت الاسماء كالتالي:
890 من #طرابلس
-105 من #سبها
-16 من #بنغازي
-4 من #مصراتة
والبقية موزعون على مختلف مدن #ليبيا.
رابط القوائم/
نشرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قوائم اسماء تعيين عدد 1,435خريجا من التخصصات النفطية بالجامعات والمعاهد العامة.
وتوزعت الاسماء كالتالي:
890 من #طرابلس
-105 من #سبها
-16 من #بنغازي
-4 من #مصراتة
والبقية موزعون على مختلف مدن #ليبيا.
رابط القوائم/
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