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المؤسسة الوطنية للنفط تنشر رابط تحميل كشف أسماء خريجي التخصصات النفطية 2022 pdf

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قوائم اسماء تعيين عدد 1,435خريجا من التخصصات النفطية بالجامعات والمعاهد العامة.

وتوزعت الاسماء كالتالي:

890 من #طرابلس
-105 من #سبها
-16 من #بنغازي
-4 من #مصراتة
والبقية موزعون على مختلف مدن #ليبيا.

رابط القوائم/

http://bit.ly/3Z1iByq

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المشهد

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