استمرار فرصة هطول أمطار على شمال ليبيا

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه لا زالت هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي المناطق.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس حتى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 16و20 درجة مئوية, وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات:

تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية اليوم على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 15و19 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة العظمى بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

حالة الطقس في السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 17 و20 درجة مئوية.