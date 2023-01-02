الحكم المحلي تتابع جهود إعادة الكهرباء والخدمات العامة إلى بلدية مرزق

تابع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي،امس الأحد 1يناير 2023، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، جهود إعادة الكهرباء إلى بلدية مرزق، بحضور عدد من المسؤولين.

وأوضحت شركة الكهرباء ، أن فريق عمل الشركة زار مدينة مرزق، وأكمل أعمال الحصر اللازمة لإعادة الكهرباء إلى 10 أحياء بالبلدية، وإلى المزارع، وأحال الاحتياجات إلى مجلس إدارة الشركة، موضحا أنّ مدة التنفيذ ستستغرق 45 يوما.

وأكد التومي على ضرورة عودة المواطنين إلى مزرق، و تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في مناطق الجنوب ، ومنحهم كافة حقوقهم الإدارية والمالية، بما يعزز دورهم في الحياة العامة، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لتحقيق اللامركزية وتطوير كافة بلديات الجنوب، لضمان المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.