اجتماع لمناقشة كافة المراحل المنجزة ضمن المبادرة وتقارير غرفة متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة الشباب

عقد اجتماع الدوري للجنة العليا لتنفيذ المبادرة بحضور وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”،وزير الشباب “فتح الله الزني” ووزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”.

تناول الاجتماع مناقشة استعراض كافة المراحل المنجزة ضمن المبادرة وتقارير غرفة متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة الشباب وملاحظاتها حول سير عمل اللجان الفرعية بالبلديات من بعد زياراتها الميدانية لعديد المناطق.

وكذلك الوقوف على احتياجات العملية التنفيذية والتأكيد على أهمية وضع الآليات الناجعة لكافة الملاحظات بشكل عاجل لضمان وصول المبادرة لمستحقيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية