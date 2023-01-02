مكافحة الفساد تصدر بياناً بشأن اقتحام مبنى الهيئة من قبل منتحلي صفة مسؤولين بالهيئة

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيان، بشأن تعرض مبنى الهيئة صباح اليوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 لاقتحام من قبل منتحلي صفة مسؤولين بالهيئة محاولة منهم للاستيلاء على ملفات المفسدين في حادثة غير مسبوقة.

كما دعت الهيئة العاملين كافة المؤسسات القضائية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة ضد المفسدين، وكذلك للوقوف مع فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتشرة في مختلف أرجاء الوطن للتصدي للمفسدين الذين يحاولون الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد.

وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا بشكل عام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل خاص فإن العاملين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف إدارتها وفروعها يؤكدون استمرارهم لكشف الفساد والمفسدين ومن خان الأمانة الوظيفية.

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