ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 02 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 02 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 02 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2125 ~5.2075 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5400 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.58 دينار

▪️ الباوند =6.21 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2225 ~5.2250 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2475 ~5.2550 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5550 ~5.5600 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب223.00 دينار

▪️ دولار بشيك الوحدة =5.58 دينار

▪️ دولار بشيك التجارة والتنميه =5.58 دينار

▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =4.35%