صعود أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاثنين 02 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 2023/01/02 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
1,826.12 دولار
🔵 سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب223.00 دينار
21 ب260.16 دينار
24 ب297.30 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار
🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب285 ~305 دينار
عيار 21 ب320 ~335 دينار
🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 245 دينار وحتى 260 دينار
عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار
🔵 سعر الفضة الكسر
من 2.55 ~3.00 دينار
🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار
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