البريقة: خطة لإنشاء مصنع للزيوت وآخر لأسطوانات الغاز

الوطن| رصد

أعلنت شركة البريقة لتسوق النفط، اليوم الإثنين، خطة لإنشاء مصنع للزيوت، وآخر لأسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت الشركة إلى انتهاء إدارتها من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي ستناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية.

جاء ذلك في بيان بأبرز نشاطات البريقة لتسويق النفط خلال الربع الأخير من العام 2022، على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشارت إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على إنشاء مشروع مستودع جنزور النفطي، الذي سيمكن العاصمة طرابلس من تسلم جميع المشتقات النفطية من خلال نقطة الاستلامات البحرية العائمة، كما جرت الموافقة على رصد الميزانية لتنفيذ المشروع.

ونوهت إلى افتتاح 26 مركز غاز ونقطتي تعبئة فورية وخمسة مواقع بيع مباشر لأسطوانات الغاز بالمناطق.