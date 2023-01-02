“الدبيبة” يفصح عن خطة شاملة لكافة البلديات .. ويتطرق إلى المرتبات وجديد المالية

كشف رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه سيتم تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا.

كما أكد بأنه تم تسوية مرتبات ما يزيد عن 1,6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022

وكشف بأن وزارة المالية ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية.

وأفاد بالقول أن سيتم استكمال 285 مدرسة متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 20 عاما في كافة مناطق ليبيا، وأكثر من 20 مستشفى في بنغازي وزليتن والخمس وغدامس ودرنة وبني وليد وطرابلس المركز والقربوللي وسبها وقمينس.

وتابع قائلاً أن مخصصات التنمية لعام 2022 ستغطي مشاريع هامة منها تنفيذ طريق أوباري-غات وطريق أجدابيا – جالو وطريق طبرق- مساعد وطريق العزيزية- غدامس والطريق الساحلي المتهالك والدائري الثالث.

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