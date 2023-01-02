“المركزي” يعلن أسعار صرف العملات ليوم الاثنين

الوطن| رصد

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 02 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8057 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1397 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7995 دينار، والدولار الكندي 3.5469 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2567 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2783 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3085 دينار، والدينار التونسي 1.5426 دينار، والدرهم المغربي 0.4604 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل لأسعار العملات: