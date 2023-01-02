الانتهاء من تنفيذ عدة خطوط مياه شرب وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار بمدينة غريان

أعلن المجلس البلدي غريان، اليوم الاثنين 2 يناير 2023 الإنتهاء من تنفيذ عدة خطوط للمياه بقطر 90 مم وهي خط مياه أولاد منصور بطول 1300متر، وخط مياه أولاد سالم بطول 600متر، وخط مياه أولاد بن يعقوب بطول 400 متر، والعمل جاري علي حفر وتركيب المواسير بخط مياه الدياسير بطول 700 متر.

وأكد المجلس استمرار العمل على تنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار وأكتاف الطريق العام، تحت إشراف مصلحة الطرق والجسور غريان، والمستهدف في المرحلة الأولي الفرع البلدي القواسم بتنظيف 32 عبارة ،وأكتاف الطريق بطول إجمالي 19 كيلومتر والمجري المائي بين الطريق المزدوج .