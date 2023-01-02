خاص.. “الحاراتي” يصرح لصدى حيال تعيين مؤسسة النفط لعدد كبير من الموظفين بدون دراسة وتنسيق مع الشركات

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: قرار تعيين المؤسسة الوطنية للنفط لعدد كبير من الموظفين بدون دراسة وتنسيق مع الشركات ومعرفة حجم حاجتها لموظفين جدد، حيث أن قطاع النفط في حاجة ماسة للتنمية والتطوير وزيادة حجم الاستثمارات فيه.

وأضاف “الحاراتي”: نتطلع للإعلان عن خطط وبرامج وسياسات المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق ذلك، والتي من بينها استقطاب خريجين جدد من حملة مؤهلات التخصصات النفطية بما يتماشى وحاجة تلك المشاريع وخطط وسياسات وبرامج تنفيدها بعيداً عن العشوائيات التي أتمنى أن يتجنبها القطاع في إتخاذ القرارات.

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