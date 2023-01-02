أسعار النفط تنقذ ليبيا من الفقر

الوطن| رصد

في تقرير أعدته منظمة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، استثنيت ليبيا ودول الخليج من الفقر الذي يؤثر على ثلث سكان المنطقة العربية، مستفيدين من تصدير النفط وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا)، إن عدد الفقراء في المنطقة العربية وصل إلى 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.

وحذرت (الأسكوا) في تقرير مسحي صدر اليوم بعنوان ” التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” من احتمال استمرار المستويات في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36% في عام 2024.

وقال التقرير، إن التضخم ارتفع في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، فيما سجّلت المنطقة العربية أيضا أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد طاعون كورونا.