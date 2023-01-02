استكمال خط مياه النهر الصناعي لمدن القواليش، ككلة، والزنتان

أعلنت إدارة مشروعات الإمداد المائي بالتعاون مع جهاز تنفيذ المشروعات والمرافق مكتب الجبل الغربي، اليوم الاثنين 2 يناير 2023 إستكمال خط مياه النهر الصناعي (أبوزيان – الرحيبات) إلى مدن القواليش، ككلة، والزنتان .

وتم التأكيد على تغذية مدينة الزنتان بالمياه، فور الإنتهاء من صيانة الخط الرئيسي نتيجة تعرضه لأضرار بسبب قيام أحد المواطنين بأعمال الحفر الأمر الذي تسبب بكسر الخط.

يشار إلى أن عدد من مدن ومناطق الجبل الغربي، تعاني منذ عشرات السنوات، شحا كبيرا في المياه، ويتكبد سكانها، اعباء مادية واقتصادية ،للحصول على مياه الشرب، وذلك بجلب المياه عن طريق سيارات نقل صهاريج، تكلف أسبوعيا من 80 وحتى 180 دينار على حسب الموقع والمسافة من آبار المياه والتي يمتلكها عدد من أصحاب المشاريع الخاصة لتجارة المياه.

أعلنت إدارة مشروعات الإمداد المائي بالتعاون مع جهاز تنفيذ المشروعات والمرافق مكتب الجبل الغربي، اليوم الاثنين 2 يناير 2023 إستكمال خط مياه النهر الصناعي (أبوزيان – الرحيبات) إلى مدن القواليش، ككلة، والزنتان.

وتم التأكيد على تغذية مدينة الزنتان بالمياه، فور الإنتهاء من صيانة الخط الرئيسي نتيجة تعرضه لأضرار بسبب قيام أحد المواطنين بأعمال الحفر الأمر الذي تسبب بكسر الخط.

يشار إلى أن عدد من مدن ومناطق الجبل الغربي، تعاني منذ عشرات السنوات، شحا كبيرا في المياه، ويتكبد سكانها، اعباء مادية واقتصادية، للحصول على مياه الشرب، وذلك بجلب المياه عن طريق سيارات نقل صهاريج، تكلف أسبوعيا من 80 وحتى 180 دينار على حسب الموقع والمسافة من آبار المياه والتي يمتلكها عدد من أصحاب المشاريع الخاصة لتجارة المياه.