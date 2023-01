قال مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي إن السبت القادم سيكون موعدا لانتخاب بلديتي زلة والخمس، مضيفا أن الحملة الدعائية مستمرة إلى الخامس من الشهر الجاري .

وأوضح المودي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن عدد القوائم المترشحة بلغ 14 قائمة للخمس و 4 قوائم لبلدية زلة ، وأن عدد الناخبين المسجلين في انتخابات بلدية الخمس 19.136 ناخبا و 1.496 ناخبا لبلدية زلة

وأشار المودي إلى أن عدد الناخبين المسجلين حتى الآن في انتخابات بلدية غريان 8.879 ناخبا و 4.623 ناخبا لبلدية العربان بمعدل 14 قائمة لغريان و4 للعربان.

وبين المودي أنهم نشروا القوائم المبدئية لانتخابات بلدتي العربان وغريان وأن باب الترشح سيقفل اليوم على تمام الثالثة مساء، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للأحرار: السبت القادم موعد انتخاب بلديتي زلة والخمس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار