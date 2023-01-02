الحكومة تعلن تخصيص مليار دينار للبلديات لتنفيذ مشاريع تنموية والاستمرار في الإفراجات المالية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الاثنين 2 يناير 2022، إن المخصصات المالية لسنة 2022، غطت كافة مشاريع التنمية في الطرق والمواصلات والبنية التحتية، و إضافة 1500 ميغاوات للشبكة الكهربائية العامة مع تنفيذ العديد من العمرات الجسيمة للمحطات الكهربائية في عدة مناطق.

وأكد الدبيبة خلال كلمة له خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023 م. استكمال صيانة مايزيد عن 20 مستشفى في أكثر من منطقة، و285 مدرسة كانت متوقفة عن العمل فيما يزيد عن 20 سنة مضت، مشيراً أنه سيتم إصلاح شبكات الصرف الصحي في كلا من اجدابيا وأبو سليم وسبها .

وبين الدبيبة أن من اولويات الحكومة تخصيص مبلغ مليار دينار للبلديات لتنفيد مشاريع تنموية مستعجلة متعلقة بالخدمات الأساسية والطرق الزراعية .

وأوضح الدبيبة أن العام الماضي شهد تسوية مرتبات مايزيد عن مليون 600 ألف موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات نحو 87 ألف موظف، مؤكدا الاستمرار هذا العام في برنامج التسويات والإفراجات المالية.

وأشار الدبيبة إلى أن وزارة المالية ستطلق تحديث واسع لمنظومة البيانات العامة، تمكن المواطن من متابعة المسائل المتعلقة به مالياً بشكل منظم بعيداً عن البيروقراطية.

وشدد الدبيبة أن عام 2023 سيشهد متابعة حازمة لمشتريات الحكومة وإلزام الجهات التابعة لها والوزارات بنشر احتياجاتها ومصروفاتها فيما يخص اجراءات التعاقد مع القطاع العام والخاص عبر منصة المشتريات الحكومية، داعيا القطاعين العام والخاص لمتابعة منصة المشتريات الحكومية والمشاركة الفعالة في المناقصات المعلنة من خلالها.